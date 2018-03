Felle reacties op anti-islamspot PVV

Een campagnespot van de PVV leidt tot beroering. De Haagse politieke partij Islam Democraten vindt dat het spotje aanzet tot haat en geweld tegen moslims en doet daarom aangifte tegen de PVV en haar leider Geert Wilders, kondigt fractievoorzitter Hasan Küçük aan. De video werd donderdag op tv uitgezonden in de Zendtijd voor Politieke Partijen.

In de video wordt de islam in rode letters onder meer gelijkgeschakeld aan terreur en haat jegens Joden, homo’s en christenen. Bij de laatste tekst, ,,Islam is dodelijk”, druipt bloed van de letters af. De video sluit af met het logo van de PVV.

D66 vindt dat de campagnevideo ,,veel en véél te ver” gaat. De partij heeft als reactie een soortgelijk filmpje gemaakt, waarin een streep wordt gezet door het PVV-beeld, gevolgd door teksten als: ,,Nederland is gelijkheid, tolerantie, diversiteit en geloofsvrijheid”.

Op sociale media wordt ook veel gereageerd op de PVV-video.