Gemeenten willen aanpak nachtvluchten Schiphol

Veertien gemeenten die zeggen veel overlast te hebben van nachtelijke vliegverkeer van en naar Schiphol, hebben minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) gevraagd in te grijpen. ,,Schiphol overschrijdt al drie jaar het vastgestelde plafond voor nachtvluchten”, stelt het samenwerkingsverband Holland Rijnland, waartoe onder meer Leiden, Alphen aan den Rijn en Voorschoten behoren.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zou hiertegen moeten optreden. De gemeenten wijzen op een akkoord waarin was afgesproken dat jaarlijks niet meer dan 29.000 vliegbewegingen in de nachtelijke uren zouden plaatsvinden.

Volgens de gemeenten lag het werkelijke aantal nachtvluchten in 2017 op 32.300. In 2016 waren het er 33.000 en in 2015 werden 32.300 nachtvluchten uitgevoerd. ,,De nachtelijke geluidshinder leidt tot slaapverstoring, gezondheidsklachten en ernstige overlast voor de inwoners”, schrijven ze.