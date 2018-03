KNMI waarschuwt voor gladheid en windstoten

Vanaf vrijdagavond tot zaterdagochtend moeten weggebruikers oppassen voor gladheid in delen van het land. Later op zaterdagochtend en in de middag komen in het noorden windstoten voor. Voor het KNMI is dit reden om voor een aantal provincies waarschuwingscode geel uit te geven.

De gladheid in een strook van Noord-Holland naar Overijssel die later vrijdagavond en komende nacht wordt verwacht is het gevolg van bevriezing van natte weggedeelten. Verder kan het in het midden en zuiden van het land komende nacht en zaterdagochtend eveneens lokaal glad worden door sneeuwval. Het gaat dan om hoeveelheden van 1 tot 2 centimeter.

Daarnaast staat er zaterdag overdag een krachtige tot harde wind uit oost tot noordoost. Daarbij komen vanaf de tweede helft van de ochtend tot en met het einde van de middag in het noorden van het land zware windstoten voor van tot zo’n 80 kilometer per uur en in het Waddengebied tot circa 90 kilometer per uur.