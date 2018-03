Knops dreigt Aruba met ingrijpen

Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) dreigt met ingrijpen op Aruba. Het moet eind april de begroting op orde hebben anders volgt er een zogenoemde aanwijzing van de Rijksministerraad die het land hiertoe dwingt. ,,De problemen zijn heel groot”, zei hij vrijdag.

De bewindsman wil dat Aruba wat gaat doen aan het tekort op de overheidsfinanciën. Vorig jaar was da tekort 3,1 procent. Hij wil dat de begroting van dit jaar daaronder blijft. Knops wil verder dat het systeem van toezicht op de financiën op een andere manier wordt gedaan.

In 2014 was er een flinke ruzie over de financiën van Aruba, een zelfstandig land binnen het koninkrijk. Ook toen eiste het kabinet dat de financiën op orde zouden worden gebracht. Toenmalig premier Mike Eman ging destijds in hongerstaking omdat de Rijksministerraad (waarin de regeringen van Nederland en de eilanden zijn vertegenwoordigd) de begroting niet wilde goedkeuren.