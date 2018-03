Politiechef wil meer agenten naar buitenland

De korpschef van de politie Erik Akerboom wil de komende jaren tientallen extra agenten naar het buitenland uitzenden. Dat is volgens de korpschef noodzakelijk om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken die zich niet vanuit Nederland laat bestrijden. ,,Of het nu gaat om georganiseerde misdaad, terrorisme of cybercriminaliteit: deze problemen kun je alleen internationaal aanpakken”, zegt Akerboom in gesprek met NRC.

Op dit moment zijn 175 Nederlandse politiemensen in 34 landen actief. Akerboom wil dat aantal zo snel mogelijk uitbreiden. In het regeerakkoord is er al extra geld voor vrijgemaakt. Over het precieze aantal nieuwe plekken en landen waar de politie zal neerstrijken wordt nog onderhandeld, zo meldt de krant.

Akerboom wil dat de nieuwe buitenlandse agenten flexibel kunnen worden ingezet. ,,In plaats van liaisons in één vast land, willen we mensen naar landen sturen waar wij criminaliteit zien oppoppen.” Akerboom noemt als voorbeeld drugslijnen die richting Nederland lopen. De liaisons moeten kunnen meeverhuizen als zo’n smokkelroute zich verplaatst naar een ander land. Uitgezonden agenten moeten met de lokale politie onderzoeken gaan doen die gelinkt zijn aan Nederland.

Meer politiewerk in het buitenland betekent volgens Akerboom meer inlichtingen over criminele netwerken waarmee Nederland te maken heeft. Volgens NRC blijkt uit recente cijfers van Europol dat er vorig jaar onderzoek is gedaan naar vijfduizend criminele bendes die in meerdere Europese landen tegelijk opereren.