Rutte noemt PVV-spotje onsmakelijk

Premier Mark Rutte vindt een nieuw PVV-campagnespotje tegen de islam onsmakelijk. En volgens hem vindt de hele samenleving dit. ,,Ik geloof dat ik hier het overgrote deel van Nederland representeer als ik dit onsmakelijk vind.”

De Haagse politieke partij Islam Democraten (ID) wil aangifte doen tegen de PVV en PVV-leider Geert Wilders wegens het filmpje. Volgens ID zet het spotje aan tot haat en geweld tegen moslims.

Ook landelijke politieke partijen laken de spot. PvdA-leider Lodewijk Asscher roept Wilders op te stoppen met het zaaien van haat. D66 vindt dat het filmpje ,,veel en véél te ver” gaat.

In het filmpje wordt de islam in rode letters onder meer gelijkgeschakeld aan terreur en haat jegens Joden, homo’s en christenen. Bij de laatste tekst, ,,Islam is dodelijk”, druipt bloed van de letters af.

,,De waarheid is niet altijd aangenaam te zien”, stelt Wilders naar aanleiding van de ophef. ,,Maar daardoor niet minder waar.”