“Snurken is voor 100% te verhelpen”

Pakweg vier miljoen mensen in Nederland zijn chronische snurkers. Zij ondervinden daar geen hinder van, maar hun partner des te meer. Er ligt nog een behoorlijk taboe op snurken, aldus snurkexpert Olivier Tielemans van Somno Clinic. “We lachen er overdag hard om, maar iemand zal niet snel toegeven dat ze een snurkprobleem hebben en hierdoor apart slapen.”

Driekwart van de mensen die bij een van de Somno klinieken aanklopt, slaapt apart. Dat snurken voor echtelijke ruzies kan zorgen, weet Olivier alles van. Het is vaak de vrouwelijke partner die aan de bel trekt. “Veel mensen ontkennen dat ze snurken. Dan neemt de partner een geluidsopname als bewijsmateriaal mee.”

Op het moment dat we gaan slapen, verslappen alle spieren in ons lichaam. “De tong is een spier en verslapt dus ook. Die zakt de luchtweg in en hierdoor halveert de toegang van de luchtweg. Maar de lucht moet er wel doorheen, anders kan je niet ademhalen. Dat gaat vibreren en zorgt voor het snurkgeluid. De hardheid van het geluid hangt af van de bouw van het gezicht.”

De boosdoener van snurken

Waarom snurkt iemand? “Dit heeft te maken met de bouw van het lichaam. Iemand met een kleine keel en dikke tong zal vaker snurken. Dat heeft een genetische oorzaak. Vaak wordt gedacht dat snurken komt door overgewicht, maar er zijn ook slanke mensen die snurken. Wij hebben veel topsporters in ons bestand met een optimaal vetpercentage die ook snurken.”

Overgewicht kan echter wel de boosdoener zijn, net als dat alcohol niet bevorderlijk is voor een stille nacht. “Bij overgewicht kan er meer vet rondom het keelgebied zitten, waardoor je sneller gaat snurken. Ook het drinken van alcohol, met name een glaasje sterke drank, heeft impact op de tong. Daarbij snurken veel mensen die antidepressiva slikken. De medicatie verslapt de spieren.”

Zestig procent van de mannen en veertig procent van de vrouwen snurkt. Volgens Olivier trekken vrouwen eerder aan de bel, omdat ze het niet charmant en sexy vinden. “Een man vindt vaak dat het bij het man zijn hoort, wat uiteraard complete onzin is. Zij willen er meestal minder snel iets aan doen.”

De oplossing voor snurken

Wat kan je doen als je een chronische snurker bent? “Snurken is honderd procent te verhelpen door middel van een beugel. Huis- , tuin- en keukenmiddelen helpen niet. De tong is de boosdoener. Een beugel zorgt er als je slaapt voor dat je tong dezelfde positie houdt als die van overdag: mooi vooraan in de mond. Zo’n beugel wordt op maat gemaakt, want je mond is net zo uniek als je vingerafdruk.”

Heeft Olivier nog een tip als je onverhoopt naast een snurker kom te liggen? “Ren naar de badkamer voor een tube tandpasta en smeer een flinke klodder hiervan op diegene zijn bovenlip. De snurker merkt dit in zijn slaap en gaat eraan likken. Dit activeert de tongspier, waardoor het snurken tijdelijk stopt.”

