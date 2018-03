Verdachte zaak Milica zwijgt en blijft in cel

De verdachte van de moord op Milica van Doorn, de 47-jarige Hüseyin A., beroept zich op zijn zwijgrecht. Hij zegt helemaal niets, aldus het Openbaar Ministerie (OM) op een inleidende zitting in de zaak bij de rechtbank in Alkmaar. A. bleef in zijn cel en verscheen niet in de rechtszaal.

Het OM verdenkt A. ervan dat hij in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in zijn woonplaats Zaanstad Milica (19) heeft verkracht en met messteken om het leven heeft gebracht. Het slachtoffer werd half ontkleed gevonden in een vijver in de wijk Kogerveld.

De zaak bleef lang onopgelost. Vorig jaar leidde een DNA-verwantschapsonderzoek de politie naar A. De politie beschikte over een spermaspoor.

Kort na zijn arrestatie in december heeft A. wel iets verklaard, onder meer dat hij in de bewuste nacht een meisje was tegengekomen. Later heeft hij die verklaring herhaald. A. heeft niet willen ophelderen hoe zijn biologische sporen in het lichaam van het slachtoffer zijn terechtgekomen.

Nadat A. van advocaat was gewisseld, verklaarde hij helemaal niets meer. Zijn huidige raadsman, Jan-Hein Kuijpers, heeft A. geadviseerd zijn mond te houden tijdens verhoren. ,,Omdat hij in het begin rare dingen heeft gezegd. Hij was in de war.” Kuijpers wil de opnames van de verhoren bestuderen.

Het onderzoek in de geruchtmakende zaak is bijna klaar, aldus het OM. Drie gedragsdeskundigen werken momenteel aan een rapport over de psychische gesteldheid van A. Zijn advocaat zal mogelijk nog een contra-expertise vragen van het DNA-onderzoek.

Op 12 juni houdt de rechtbank een zogeheten regiezitting. In september zal nog een tussentijdse zitting plaatsvinden. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor 19 en 21 november.