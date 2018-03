De Kwis stopt na zeven jaar

Het satirische tv-programma De Kwis is bezig aan het laatste seizoen. Dat bevestigt omroep BNNVARA. Tijdens de eerste uitzending van het nieuwe seizoen zaterdagvond zinspeelden de ‘Kwismasters’ al op een mogelijk einde van het programma.

Vicepremier Hugo de Jonge was te gast en tijdens de finale kreeg hij de vraag of De Kwis na dit seizoen moet stoppen. Het antwoord van De Jonge was ‘Ja’, aangezien hij slechts een beperkt aantal keer ‘Nee’ als antwoord mocht gebruiken. Vervolgens gingen Jeroen Woe, Niels van der Laan, Joep van Deudekom en Rob Urgert als ‘Kwismasters’ niet verder door op het vraagstuk.

De Kwis is bezig aan het tiende seizoen als zelfstandig programma. Het begon in 2011 als onderdeel van de zaterdagavondshow Pau!l van Paul de Leeuw en later bij Langs de Leeuw. Sinds 2013 is De Kwis als zelfstandig programma te zien op NPO 1.

Na de uitzending met Hugo de Jonge volgen nog zes afleveringen van De Kwis. Het programma is op zaterdag 28 april voor het laatst te zien.