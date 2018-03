Temperatuur in oosten hele dag onder vriespunt

Het was zaterdag ijzig koud in Nederland. Op veel plaatsen in het oosten en midden van het land land kwam de temperatuur overdag niet boven het vriespunt. Door de stevige oost- tot noordoostenwind voelde het aan als 5 tot 10 graden onder het vriespunt.

In De Bilt was het zelfs de koudste 17 maart ooit. Weeronline meldde dat het daar maximaal 0,0 graden werd. Het vorige record voor De Bilt was 1,2 graden en dateert van 1909.

De laagste maximumtemperaturen werden genoteerd in Flevoland, Gelderland en Overijssel. Op weerstation Hupsel in de Achterhoek was het met een maximumtemperatuur van 0,7 graden onder nul het koudst. In het noorden, westen en zuiden van het land steeg het kwik tot boven nul.

Het KNMI waarschuwt voor lokale gladheid in het zuiden door lichte sneeuwval. Door sneeuwresten en door bevriezing van natte weggedeelten kan het tot zondagochtend plaatselijk glad blijven.