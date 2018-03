250.000 reizigers ‘treinen’ gratis met Griet

Ongeveer 250.000 reizigers zijn zondag met de trein gereisd met het boekenweekgeschenk als vervoersbewijs. Dat zijn er volgens de NS ongeveer evenveel als een jaar eerder.

Op vertoon van het boek Gezien de feiten van schrijfster Griet Op de Beeck was een treinreis zondag gratis. De poortjes gingen open met de barcode in het boek.

De schrijfster zelf reisde ook met de trein: tussen Amsterdam en Utrecht, Utrecht en Alkmaar en Alkmaar en Amsterdam ontmoette zij treinreizigers en signeerde het boekenweekgeschenk.

Op de Beeck was opgetogen om al die mensen met haar boek in de trein te zien. ,,Al die reizigers met mijn boekenweekgeschenk in de trein, dat is pas echt ongelooflijk. Dat het boek tot zoveel moois kan leiden, is voor mij een groot geschenk.”

Gratis reizen met het boekenweekgeschenk kan traditioneel op de laatste dag van de Boekenweek. Wie in deze actieweek voor 12,50 euro aan Nederlandse boeken heeft gekocht krijgt het werkje mee. Met de actie is een eind gekomen aan de 83e Boekenweek. Thema dit jaar was natuur.