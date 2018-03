Gratis treinreizen met Griet

Wie in bezit is van het boekenweekgeschenk kan zondag weer gratis met de trein. Gezien de Feiten van de Vlaamse schrijfster Griet op de Beeck fungeert als treinkaartje waarmee de hele dag voor niets kan worden gereisd.

Gratis reizen met het boekenweekgeschenk heeft traditioneel op de laatste dag van de Boekenweek plaats. Wie in deze actieweek voor 12,50 euro aan Nederlandse boeken heeft gekocht krijgt het werkje mee.

In – en uitchecken met het boekenweekgeschenk is niet nodig. Op stations met gesloten poortjes kan de reiziger de poortjes openen met de vierkante barcode op de cover. De reiziger moet dan gebruik maken van het poortje met het ‘scan ticket’-symbool. De barcode staat ook in de e-bookversie van Gezien de Feiten.

Als de conducteur langskomt in de trein moet de reiziger de voorzijde van het papieren boek laten zien of de barcode op de eerste pagina’s van het e-boek.

Vorig jaar stapten naar schatting 250.000 mensen in de trein met Makkelijk Leven van Herman Koch als vervoersbewijs.