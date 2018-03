Zorgcentrum Oude Pekela ontruimd om brand

Een woonzorgcentrum aan de IJsbaanlaan in Oude Pekela is in de nacht van zaterdag op zondag rond 4.00 uur ontruimd vanwege een brand in een appartement. Dat meldt de brandweer.

Brandweerlieden moesten bewoners via de balkons uit de appartementen halen. De bewoonster van het appartement dat in brand stond was tijdens de brand vermist. Er werd gevreesd dat zij nog binnen was, maar zij werd in goede gezondheid aangetroffen.

Het appartement is zwaar beschadigd. De bewoners van de omliggende appartementen, waaronder minder zelfredzame personen, worden in de buurt opgevangen.