Integriteitstoets voor kandidaat-wethouder

Er komt een landelijke integriteitstoets voor kandidaat-wethouders. Ook moeten zij in de toekomst verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

Ingewijden bevestigen berichtgeving van het AD hierover. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stuurt hier maandag een brief over naar de Tweede Kamer.

De nieuwe basistoets integriteit moet voorkomen dat criminelen in de politiek infiltreren. In de toets wordt onderzocht of kandidaat-bestuurders gevoelig zijn voor corruptie en of er belangenverstrengeling in het spel is.

Kandidaten voor een wethouderspost leveren nu op vrijwillige basis een VOG. Ollongren wil de Gemeentewet veranderen zodat dat verplicht wordt.

Ook wordt onderzocht of de minister van Binnenlandse Zaken zich in de toekomst mag bemoeien met benoemingen als er twijfel is over de integriteit van kandidaat-wethouders