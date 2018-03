Kamervragen over woekerhandel concertkaarten

Het doorverkopen van toegangskaartjes tegen woekerprijzen blijft de gemoederen bezighouden. Tickets voor het concert van Beyoncé en JAY-Z in Amsterdam waren maandag in een mum van tijd uitverkocht, om even later voor de driedubbele prijs weer op internet te koop gezet te worden.

SP-Kamerlid Peter Kwint komt dinsdag met Kamervragen. Hij heeft het probleem eerder aangekaart met een motie tijdens de cultuurbegroting in november. Minister Ingrid van Engelshoven zei vorige week in een Kamerbrief dat ze komend najaar met een reactie komt. Maar volgens Kwint moet er veel sneller een oplossing komen voor het probleem: ,,we moeten het verdienmodel zo snel mogelijk slopen”.

Een wettelijk verbod op het doorverkopen van toegangskaartjes tegen woekerprijzen laat voorlopig nog op zich wachten. CDA en PvdA stemden in oktober in de Eerste Kamer tegen de zogenoemde ticketwet, die dergelijke praktijken onmogelijk moest maken.

Concertorganisator Mojo zegt niets te kunnen doen aan de doorverkoop van de tickets ,,wij stimuleren het niet, maar kaarten doorverkopen is niet verboden”.