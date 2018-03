Man aangehouden bij Israëlisch restaurant

De politie heeft een man aangehouden die zich verdacht gedroeg bij een Israëlische koosjer restaurant in Amsterdam. Volgens een woordvoerder was op camerabeelden te zien dat hij voor het pand stond te schreeuwen. Agenten hielden hem daarop in de buurt van de horecazaak HaCarmel aan de Amstelveenseweg aan.

De directe omgeving is afgezet voor onderzoek. Vooralsnog is er geen schade aan het pand waargenomen. ,,We nemen de zaak hoog op”, zegt de politie.

Het restaurant HaCarmel werd de afgelopen tijd drie keer eerder belaagd. In december sloeg een Syrische vluchteling met een houten knuppel de ruiten in van het pand. Hij had een Palestijnse vlag om zich heen geslagen. In januari werden de ramen besmeurd en begin deze maand gooide iemand iets tegen de ruit, waardoor een grote ster in het glas ontstond.

Daarop besloot waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen cameratoezicht in te stellen. De politie onderzoekt of deze verdachte iets te maken heeft met voorgaande incidenten, liet de zegsman weten.