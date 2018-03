Miljoenen voor behoud ‘schatkamer’ Schokland

Kabinet, provincie en gemeente trekken bijna 27 miljoen euro uit om archeologische vindplaatsen rond Schokland te behouden. De bodemschatten van het werelderfgoed in de Noordoostpolder dreigden verloren te gaan.

Op het voormalige eiland, in wat toen nog de Zuiderzee heette, dalen de bodem en het grondwater. Ook de landbouw doet de soms stokoude resten geen goed. Het gebied moet nu ‘natte natuur’ worden. Door het grondwaterpeil te verhogen, blijven resten van bijvoorbeeld hout en textiel in de bodem beter bewaard.

Archeologen hebben in en rond Schokland sporen gevonden van jagers, verzamelaars en vroege boeren tot wel 8000 jaar geleden. Het drooggevallen eiland staat sinds 1995 op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Provincie, gemeente, waterschap en stichting Flevo-landschap trekken 14,6 miljoen euro uit voor Schokland. Het kabinet legt 12 miljoen bij. Dat is goed besteed, vindt minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur, want de oude ,,sporen vertellen ons waar we vandaan komen en wie we zijn. Door dit erfgoed te beschermen, kunnen we dit verhaal doorgeven aan volgende generaties.”