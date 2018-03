Komende nacht trekt een gebied met lichte winterse neerslag van noord naar zuid over het land. Hierbij is er kans op ijzel en lichte sneeuw. Dit leidt ertoe dat het in het hele land plaatselijk verraderlijke gladheid kan voorkomen, waarschuwt het KNMI.

Het weerinstituut heeft voor vrijwel het hele land waarschuwingscode geel afgegeven. In de loop van dinsdagochtend verdwijnt de gladheid weer.