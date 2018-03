TEFAF trekt opnieuw iets minder bezoekers

Kunstbeurs TEFAF heeft dit jaar 68.000 bezoekers getrokken. Dat waren er minder dan vorig jaar, toen er zo’n 71.000 kunstliefhebbers naar het MECC in Maastricht kwamen. De grote internationale kunstbeurs voor handelaren, verzamelaars en musea voerde deze 31e editie een aantal veranderingen door, die volgens de organisatie goed zijn ontvangen.

Zo waren er dit keer twee previewdagen in plaats van één en was de plattegrond van de beurs gewijzigd. Verder was er nog meer aandacht voor de uiterst strenge keuring van alle getoonde werken, waar TEFAF om bekendstaat.

Volgens de organisatie werd weer volop gekocht, waarbij het opviel dat er flink wat nieuwe verzamelaars op de kunstmarkt komen.

In 2017 zag de TEFAF ook al een daling in het aantal bezoekers, toen de teller op zo’n 4000 lager eindigde dan het jaar ervoor.