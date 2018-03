Viertal vast voor verkrachting Antwerpen

Twee Nederlandse vrouwen hebben in België aangifte gedaan van groepsverkrachting in Antwerpen. Vier verdachten zitten vast. Het gaat om drie twintigers uit Antwerpen en één uit het nabijgelegen Temse. Een van hen is zondag al formeel aangehouden door de onderzoeksrechter. De drie anderen worden maandagmiddag voorgeleid.

Dat meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Antwerpen. De vier worden verdacht van verkrachting en diefstal. Over een eventuele vijfde verdachte kan zij niets zeggen. De zegsvrouw wil in het belang van het onderzoek verder geen details geven.

De twee vrouwen van 21 en 22 jaar zouden zijn verkracht nadat ze in een discotheek een bedwelmend middel hadden gekregen, schrijft Het Nieuwsblad. Vervolgens zouden ze in hun hotelkamer in het centrum van Antwerpen door vijf mannen zijn verkracht. Ze kwamen in discotheek Roxy aan de praat met vijf mannen, aldus de krant, maar zeiden zich niets meer te herinneren van wat er daarna gebeurde.

Een van de mannen zou vrijdagnacht met het tweetal naar het hotel zijn gegaan en de andere mannen hebben binnengelaten. De receptioniste zag de vijf de volgende ochtend naar beneden komen en naar buiten wandelden, aldus Het Nieuwsblad.

De vrouwen merkten even later dat hun geld en hun telefoons weg waren. Zaterdagavond kwam een van de mannen terug bij het hotel, waarop hij volgens de krant werd vastgehouden door de hoteleigenaar tot de gewaarschuwde politie arriveerde. De eigenaar zegt tegen het dablad dat de gedrogeerde vrouwen de mannen ongewild moeten hebben geholpen binnen te komen.