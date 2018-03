Zaanstad mag overlastgevers weren uit wijken

De gemeente Zaanstad mag in de wijk Poelenburg en de buurt Peldersveld mensen van zestien jaar of ouder uit huurwoningen weren als die waarschijnlijk voor extra overlast of criminaliteit zouden zorgen. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren heeft daarvoor toestemming verleend.

Het gaat niet om enkel vermoedens, het gaat om personen die bekend zijn bij de politie en herhaaldelijk voor ernstige overlast hebben gezorgd. Onder meer mensen die zorgen voor geluids- of stankoverlast of een strafblad hebben kunnen op deze manier worden geweerd.

De gemeente mag ook voorrang geven aan bepaalde beroepsgroepen die op zoek zijn naar een woning in de stad, zoals agenten of verpleegkundigen.

De maatregel geldt voor ten minste vier jaar. Daarna kan verlenging worden aangevraagd, maar moet de gemeente aantonen dat de maatregel nog steeds nodig is. Een gemeente krijgt pas toestemming voor dit soort selectiebeleid als het kan aantonen dat het er met andere middelen niet in is geslaagd de leefbaarheid te verbeteren.

Poelenburg kwam in 2016 in het nieuws door een groep jongeren die hier overlast veroorzaakte. Onder hen was vlogger Ismaïl Ilgun, die bekend kwam te staan als de ‘tuigvlogger’.