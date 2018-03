Felle toon in laatste debat inlichtingenwet

Vier partijleiders beschuldigen elkaar aan de vooravond van het referendum over de nieuwe inlichtingenwet over en weer van ,,bangmakerij”. Voorstanders Mark Rutte en Sybrand Buma en tegenstanders Jesse Klaver en Lilian Marijnissen maken elkaar op hoge toon verwijten.

Rutte en Buma betichtten Klaver en Marijnissen ervan mensen op de mouw te spelden dat Nederland met de zogeheten Wiv vertrouwelijke informatie zomaar met buitenlandse inlichtingendiensten kan gaan delen. Dat is volgens Rutte ,,een onfatsoenlijke manier van debatteren” en Buma raakte ,,geagiteerd door deze volstrekte kolder”.

Informatie kan inderdaad worden uitgewisseld, erkenden de leiders van VVD en de CDA in het debat over de wet, die inlichtingendiensten meer bevoegdheden geeft. Dat is wel aan allerlei regels gebonden. Voor Klaver en Marijnissen is dat niet genoeg, omdat Nederland ook ongelezen verzamelde data zou kunnen delen en dus niet weet welke informatie wordt prijsgegeven.