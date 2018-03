Fiets van de zaak wordt minder ingewikkeld

De regels voor een fiets van de zaak worden minder ingewikkeld. Zo hoopt staatssecretaris Menno Snel van Financiën meer forenzen op de fiets te krijgen.

Mensen gebruiken hun fiets of auto van de zaak ook vaak privé. Over die privékilometers moeten ze belasting betalen. Voor een leaseauto is dat overzichtelijk, doordat de Belastingdienst een vast bedrag bij het salaris optelt en daarover belasting heft. Maar voor een fiets moeten mensen precies bijhouden hoeveel kilometers ze afleggen voor hun werk en hoeveel in hun vrije tijd. Daarvan moeten ze dan weer kosten voor onderhoud en verzekeringen aftrekken. Dat levert heel wat gereken en gedoe op.

Vanaf 1 januari 2020 moeten mensen ook voor hun fiets een zogeheten bijtelling betalen.