Hoogleraar staatsrecht nieuwe rector UU

Staatsrechtgeleerde Henk Kummeling (1961) is benoemd tot rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Hij volgt per 1 juni professor Bert van der Zwaan op, die met pensioen gaat.

Kummeling is nu nog hoogleraar in Utrecht. Hij studeerde rechten in Nijmegen, waar hij in 1988 promoveerde. In 1994 werd hij benoemd tot hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Katholieke Universiteit Tilburg. Sinds 1995 is Kummeling hoogleraar in Utrecht, waar hij zes jaar decaan was van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Ook was hij onder meer, van 2004 tot 2016, voorzitter van de landelijke Kiesraad.

,,Als bestuurder heeft hij bewezen dat hij de universiteit uitstekend kan representeren in binnen- en buitenland en dat hij veel oog heeft voor wat leeft onder medewerkers en studenten”, aldus de universiteit. Kummeling is ,,een wetenschapper met een disciplineoverstijgende visie en uitstraling.”