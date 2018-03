Jordaanse koning begint officieel bezoek

Koning Abdullah II van Jordanië en zijn echtgenote koningin Rania worden dinsdag kort na het middaguur op Paleis Noordeinde ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Daar vindt een militaire welkomstceremonie plaats en krijgt het Jordaanse koningspaar, dat voor een tweedaags officieel bezoek in Nederland is, een lunch aangeboden.

De Jordaanse vorst zou oorspronkelijk vorig jaar november op staatsbezoek komen, maar toen werd zijn reis uitgesteld. Een officieel bezoek is protocollair een treetje lager dan een staatsbezoek, maar daar is in het programma weinig van te merken. Zo zijn er woensdag de gebruikelijke ontvangst in het parlement en een ontmoeting met minister-president Mark Rutte. Koningin Máxima gaat een aantal keren apart op stap met koningin Rania, zoals dinsdagmiddag naar het Gemeentemuseum in Den Haag.

Evenals bij zijn staatsbezoek aan koningin Beatrix in 2006, houdt koning Abdullah ook dit keer een toespraak. Hij doet dit dinsdagmiddag in Theater Diligentia, tijdens een ontmoeting met ‘World Class’ studenten uit Den Haag. Aansluitend is er ook een openbaar vraaggesprek van de vorst met twee studenten. Beide koningen wandelen vervolgens naar het Johan de Witthuis voor een rondetafelgesprek over contraterrorisme, waarbij ook de kersverse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok het woord voert. Voorafgaand aan het gesprek tekenen Nederland en Jordanië een overeenkomst om op het gebied van terrorisme bestrijding nauwer samen te werken.

De dag wordt afgesloten met een diner op Noordeinde, waarbij ook prinses Beatrix, prinses Margriet en prins Constantijn aanschuiven.