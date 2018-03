Koning Jordanië vraagt respect van studenten

De bezoekende Jordaanse koning Abdullah heeft in een toespraak voor Nederlandse en buitenlandse studenten aandacht gevraagd voor respect tussen religies en culturen. Hij sprak op een bijeenkomst van zogenoemde ‘World Class’-studenten in het Haagse theater Diligentia.

Abdullah vroeg de jongeren bruggenbouwers te zijn tussen mensen met verschillende achtergronden en culturen en niet te luisteren naar degenen die haat en exclusiviteit prediken. ,,Wees argwanend ten opzichte van hen”, aldus de Jordaanse koning, die ook in eigen land en het Midden-Oosten pleit voor verdraagzaamheid. ,,Dat is de enige manier om vooruitgang te boeken. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.” Hij verzekerde het publiek ervan dat moslims net zo gruwen van de misdaden die in naam van de islam worden gepleegd als ieder ander. ,,Ons geloof predikt juist respect.”

In aanwezigheid van koning Willem-Alexander bedankte hij ,,Nederland en het Nederlandse volk” voor de hulp die Jordanië krijgt bij de opvang van de 1,3 miljoen Syrische vluchtelingen. ,,Voor elke vijf Jordaniërs is er één Syrische vluchteling.” Volgens Abdullah worstelt zijn land al jaren met dit immense probleem.

Eerder dinsdag verwelkomde koning Willem-Alexander koning Abdullah II en zijn vrouw koningin Rania op paleis Noordeinde waar ze hun tweedaagse officiële bezoek aan Nederland begonnen. Abdullah was in 2006 al eens op staatsbezoek bij koningin Beatrix. Die ontmoet hij dinsdagavond weer bij het diner.