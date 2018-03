‘Mariniers keren korps de rug toe’

Mariniers verlaten in groten getale het korps uit onvrede over de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen in 2022. In het eerste kwartaal vertrokken 73 mariniers. Dat zijn er drie keer zoveel als in voorgaande jaren. ,,Als dit zo doorgaat is er straks geen korps meer om te verhuizen”, zegt Bert van de Wakker, voorzitter van de medezeggenschapscommissie van het Korps Mariniers in de Volkskrant.

De mariniers vrezen dat hun partners in Vlissingen geen werk kunnen vinden en dat ze een koophuis er nooit meer kunnen verkopen. Ook zouden er op de nieuwe locatie te weinig schietbanen zijn en kan er wegens geluidsoverlast maar beperkt worden geoefend.

Volgens Van de Wakker vertrekken vooral onderofficieren, die moeilijk te vervangen zijn. ,,Je kunt je dus voorstellen dat de ruggengraat van ons korps langzaamaan verdwijnt.”