Rotterdamse woontorens gaan Lee Towers heten

,,Jullie hebben Trump Towers. Wij hebben Lee Towers”, zei Arjen Lubach vorig jaar gekscherend in zijn video over president Trump. Zo’n gebouw hadden we toen niet, maar nu wel. Twee voormalige kantoortorens aan het Rotterdamse Marconiplein zijn de Lee Towers gedoopt. De kantoorruimtes worden verbouwd tot 860 nieuwe woningen.

Op het Marconiplein in Rotterdam-West werkten jarenlang honderden gemeenteambtenaren in de torens Europoint II en Europoint III. Nadat de ambtenaren waren verhuisd naar het gebouw De Rotterdam op de Kop van Zuid kwamen de kantoren leeg te staan.

Projectontwikkelaars Lee Foolen en Tom Bakkers hadden net een van de twee kantoorkolossen gekocht toen Lubach zijn video lanceerde. Ze besloten meteen een tweede toren te kopen om de Lee Towers te gaan ontwikkelen.

De Rotterdamse zanger Lee Towers dacht in eerste instantie aan een grap, maar was volgens Lee Foolen toch blij verrast. ,,We delen dezelfde ongewone voornaam.”

Elke toren is 95 meter hoog en heeft 24 verdiepingen. Op de onderste 21 verdiepingen komen huurwoningen voor ‘young professionals’, starters en jong-werkenden. Op de bovenste verdiepingen worden in de ene toren twintig penthouses gebouwd. In de andere zijn bovenin een hotel, restaurant of andere horecagelegenheid gepland. Voor de bewoners komt er een dakterras.