Een zak puin die is terechtgekomen op de A4 bij Hoogmade zorgt voor grote vertraging voor mensen die van Den Haag naar Amsterdam willen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zal het ook op de omleidingsweg A44 druk worden. Het schoonmaken duurt zeker tot 21.30 uur. De zak puin ligt op de middelste van drie rijstroken, aldus de ANWB.

In het puin zit ook asbest. Een bedrijf dat is gespecialiseerd in het opruimen van de kankerverwekkende stof zal de snelweg ter hoogte van Hoogmade schoonmaken.