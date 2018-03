VVD grootste bij Scholierenverkiezingen

De VVD is de populairste partij onder middelbare scholieren. De partij won de dinsdag gehouden Scholierenverkiezingen voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en het mbo.

De liberalen kregen 19 procent van de stemmen, iets meer dan lokale partijen en GroenLinks die 17 procent van de stemmen kregen. D66 eindigde als vierde met 15 procent. Eddy Habben Jansen, directeur ProDemos, signaleert dat GroenLinks nu populairder is bij de jeugd dan vier jaar geleden toen 7 procent van de scholieren op de partij stemde. D66 was toen nog de grootste partij, met 19 procent van de stemmen.

De landelijke Scholierenverkiezingen worden georganiseerd door voorlichtingsinstituut ProDemos dat aangeeft dat de uitslagen de afgelopen jaren ,,een verrassend goede voorspellende waarde” bleken te hebben voor de uitslag van de echte verkiezingen een dag later. In totaal stemden 28.140 jongeren van 101 scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo. De Scholierenverkiezingen zijn nu voor de 25e keer gehouden.