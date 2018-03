Afghanistan veilig genoeg om terug te keren

Nederland hoeft vreemdelingen uit Afghanistan geen asiel te verlenen. Het land is veilig genoeg om naar terug te keren. Dat heeft de Raad van State bepaald. De hoogste bestuursrechter volgt daarmee een eerder vonnis van de rechtbank in Den Haag.

Een Afghaanse man wiens asielaanvraag door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid was afgewezen, had de zaak aanhangig gemaakt. Volgens hem is de veiligheidssituatie in zijn land, en in het bijzonder in de provincie Ghazni, zodanig slecht dat hij daar gevaar loopt en om die reden niet kan terugkeren.

De Raad van State erkent dat de veiligheidssituatie in Afghanistan ,,zorgelijk” is, maar niet dusdanig dat een burger alleen al door zijn aanwezigheid direct gevaar loopt. De bestuursrechter baseert zich op rapporten en documenten van organisaties in binnen- en buitenland, waaronder de Verenigde Naties, Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland.