Baudet hoopt op flinke hap van de raad

,,We gaan goed. We kunnen echt een flinke hap van de raad pakken.’’ Dat zei leider Thierry Baudet van Forum voor Democratie woensdagochtend bij het uitbrengen van zijn stem in de Posthoornkerk in Amsterdam.

De campagne was volgens Baudet ,,ontzettend leuk en energiek. Nu begint een nieuwe fase, waarbij we hopelijk ook de raad in komen. En daar heb ik ook heel veel zin in. Het hangt er natuurlijk van af hoeveel zetels we halen vandaag. Hoe meer zetels, hoe meer impact we kunnen hebben.’’

Forum voor Democratie doet alleen in Amsterdam mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.