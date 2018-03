In onder meer Castricum, Den Haag en Zwolle kan vanaf middernacht worden gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum. De stembureaus in de laatste twee plaatsen gaan anderhalf of twee uur later wel weer dicht. In het station in Castricum kan tot 20.00 uur worden gestemd.

Voor zover bekend is dat stembureau in Castricum het langst open van alle stembureaus in het land. Het gros van de stemlokalen gaat om 7.30 uur open en sluit om 21.00 uur.