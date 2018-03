Gewonden in uitgaansgelegenheid Schagen

In Schagen zijn ruim tien mensen gewond geraakt in een uitgaansgelegenheid. De slachtoffers raakten in de verdrukking in discotheek Alpha, meldt de veiligheidsregio op Twitter.

Ambulances hebben een slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de veiligheidsregio zijn zeven tot tien personen lichtgewond geraakt. De lichtgewonden worden opgevangen in de nabijgelegen brandweerkazerne. De discotheek wordt ontruimd. Het is nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. In Schagen zijn woensdag veel mensen op de been in verband met het Paasvee, een jaarlijks feest met onder meer een veetentoonstelling.

Hulpdiensten zijn ter plaatse.