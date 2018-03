Jordaanse koning wil meer samenwerking

DEN HAAG – Koning Abdullah van Jordanië kijkt uit naar verdieping van de samenwerking met Nederland. Dat zei hij woensdagmiddag in de Rolzaal aan het Binnenhof, waar minister-president Mark Rutte een lunch aanbood aan de Jordaanse koning en diens echtgenote koningin Rania. Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren erbij, evenals een aantal ministers.

De samenwerking zag Abdullah niet alleen bij terrorismebestrijding en het waken over de integriteit van de heilige stad Jeruzalem, maar ook op economisch gebied, met de nadruk op water, voedselproductie en energie. Daarover was voorafgaand aan het middageten al uitgebreid gepraat in de Trêveszaal, met onder meer de ministers Blok, Kaag, Schouten en Van Nieuwenhuizen. Na de lunch volgt nog een rondetafelgesprek bij werkgeversorganisatie VNO-NCW.