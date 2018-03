Kabinet: constructief over fiscaal plan Brussel

Het kabinet wil ,,constructief meepraten” over de plannen van de Europese Commissie om internetgiganten zoals Facebook, Google of Airbnb winstbelasting te laten betalen in de landen waar hun gebruikers zitten. ,,De digitale economie is niet te stoppen. Het is daarom goed om te kijken naar of de manier waarop we belasting heffen nog wel past bij deze tijd”, reageert staatssecretaris Menno Snel (Financiën).

Momenteel betalen deze bedrijven winstbelasting in het land waar ze gevestigd zijn. Zo betalen ze geen winstbelasting in de verschillende EU-lidstaten hoewel ze daar wel veel winst maken. Ze hebben zich vaak in landen gevestigd waar ze weinig belasting hoeven te betalen zoals Ierland of Luxemburg. De Commissie vindt dat ze nu ook in de verschillende lidstaten moeten gaan betalen.

De staatssecretaris wil er wel scherp op letten dat ,,de voorstellen niet onnodig veel administratieve lasten met zich meebrengen, uitvoerbaar zijn voor de Belastingdienst en echt bijdragen aan het doel dat de winst wordt belast waar de waarde wordt gecreëerd”.