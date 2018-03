Arrestaties na verdachte pakketjes Utrecht

De politie in Utrecht heeft twee mannen aangehouden die woensdag een voorwerp hebben afgeleverd op een politiebureau aan de Marco Pololaan in Utrecht. Het voorwerp is mogelijk een explosief.

Nog een verdacht pakket is door de politie aangetroffen aan de IJsselsteinlaan in Utrecht. Over die vondst hebben de opgepakte mannen ook informatie gegeven, aldus de politie.

Inmiddels is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeroepen om zich bezig te houden met de twee mogelijke explosieven. Het politiebureau is ontruimd. Een onbekend aantal medewerkers heeft het pand verlaten. ,,Het is niet een heel groot bureau”, aldus een politiewoordvoerder.

Explosievenverkenners van de politie Utrecht deden eerst onderzoek naar de voorwerpen. Nu de EOD is ingeroepen, is het nog steeds niet zeker of het ook daadwerkelijk om explosieven gaat, aldus de woordvoerder.