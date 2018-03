Proces Holleeder te volgen via aparte zaal

Wegens grote publieke belangstelling is het proces tegen Willem Holleeder vanaf komende vrijdag ook te volgen via videoverbinding, in een zaal in de rechtbank in Amsterdam. Net als in de Bunker, de extra beveiligde rechtszaal in Osdorp waar de rechtszaak daadwerkelijk plaatsheeft, is ook in de rechtbank het aantal plaatsen beperkt.

Belangstellenden kunnen zich bij het hoofdgebouw aan de Parnassusweg niet als bezoeker aanmelden, dus er is geen garantie dat mensen naar binnen kunnen, waarschuwt de rechtbank.

Voor de Bunker staan elke procesdag lange rijen met mensen die de zaak tegen Holleeder een keer van dichtbij willen meemaken. ‘De Neus’ is aangeklaagd voor het opdracht geven tot een reeks liquidaties. Hij ontkent elke betrokkenheid.