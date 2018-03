Ook premier Mark Rutte (VVD), D66-leider Alexander Pechtold en SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen hebben inmiddels gestemd. Rutte deed dat bij Schoolvereniging Wolters in Den Haag.

Pechtold bracht zijn stem uit in een serviceflat in Wageningen. ,,Vanochtend gestemd samen met lijsttrekker @dennisgudden @D66Wageningen. #d66krijgthetvoorelkaar”, twittert de D66-voorman daarover. Marijnissen stemde in een basisschool in Oss.