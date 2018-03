Met deze tips kom je als ZZP’er je belastingaangifte door

We kunnen weer belastingaangifte doen. Veel ZZP’ers stellen dit liever voor zich uit tot vlak voor de deadline van 30 april. Belastingconsulente Kim de Jong van House of Tax ziet veel ZZP’ers tijdens het invullen van hun aangifte in paniek raken om vervolgens hulp in te schakelen. “De meeste mensen hebben totaal geen connectie met hun administratie.”

Leuker kan de Belastingdienst het niet maken, dat weten we inmiddels wel. Maar er moet toch wel een manier zijn om het nog enigszins gemakkelijk en overzichtelijk te houden? “Zorg ervoor dat je gebruik maakt van een online programma en dat je je gehele administratie zo veel mogelijk automatiseert. De administratie is voor veel mensen een moetje. We doen het liever niet.”

Iedereen begint in 2018 fris en fruitig aan een nieuw jaar en dan moet je vrijwel meteen terugkijken naar een jaar geleden, aldus Kim. “Daar heeft niemand zin in. Hierdoor wachten we tot het laatste moment als de servers van de Belastingdienst oververhit zijn.”

Waar moeten we op letten als we belastingaangifte doen?

“Als je je aangifte op tijd inlevert, dus vóór 1 mei 2018, dan garandeert de Belangtingsdienst dat ze voor 1 juli bij je terug zijn. Dit is belangrijk, omdat vanaf 1 juli de belastingrente gaat lopen. Veel ZZP’ers, zeker de kleinere ondernemers, betalen hun belasting achteraf. Als je belasting terugkrijgt, is er niets aan de hand. Als je moet betalen en je doet later dan 1 mei aangifte, moet je rente betalen. Je kan uitstel aanvragen, maar die rente blijft staan.

“Als je kosten hebt gemaakt die over meerdere jaren zijn verspreid, bijvoorbeeld een abonnement op een vaktijdschrift of software, moet je het bedrag verspreiden in je boekhouding. Stel je hebt een abonnement voor drie jaar, dan moet je het betaalde bedrag over drie jaar verdelen.”

“Houd je uren bij. Het bijhouden van je gewerkte uren is nodig om in aanmerking te komen voor de zelfstandigen aftrek. Als je minimaal 1.225 uur per kalenderjaar hebt gewerkt, mag je 7.280 euro aftrekken. Als je bijvoorbeeld maar 5000 euro winst maakt per jaar, mag je het overgebleven deel tot 9 jaar meenemen.”

Ons favoriete onderdeel: de aftrekposten. Welke aftrekposten worden vaak vergeten?

“Voor elke gereden kilometer voor je werk mag je 19 cent aftrekken. Dit geldt ook voor een brommer, scooter of fiets, die je voor je werk gebruikt. Zeker in de steden waar mensen veel fietsen, is dit goed om te weten. OV-kosten zijn honderd procent aftrekbaar.”

“Veel freelancers maken voor hun werk van hun eigen internetpakket gebruik. Als je je internet voor je bedrijf nodig hebt, mag je een percentage hiervan aftrekken. Het percentage is afhankelijk van de situatie. Je mag zelf een schatting maken. Ook een deel van je telefoonkosten mag je als kosten opvoeren, mits je aannemelijk kan maken dat je jouw telefoon zakelijk gebruikt.”

“Opleidingskosten kun je ook aftrekken, mits de opleiding is genoten voor het beroep wat je al uitoefent. De opleiding doe je om je huidige diensten te ondersteunen en te verbeteren. Dus als je iets nieuws gaat doen, is het niet aftrekbaar. Ook de kosten voor vakliteratuur is aftrekbaar.”

“Kleding is alleen aftrekbaar als er een logo op staat van 70 cm2.”

“Als je met een klant gaat lunchen, kan je dit aftrekken. Zolang het maar werkgerelateerd is, kan je in je aangifte voor 2017 tachtig procent van het bedrag van je bonnetjes aftrekken.

