200 aangiftes tegen Pechtold om gift

Er zijn een kleine tweehonderd aangiftes gedaan tegen D66-leider Alexander Pechtold omdat hij een huis cadeau heeft gekregen. Dat laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten na een bericht van website The Post Online.

Via een formulier op internet, waar onder meer de website GeenStijl eind februari over schreef, kon de aangifte van onder meer ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift verstuurd worden. Het OM bestudeert de kwestie en moet later beslissen over een eventuele strafrechtelijke vervolging. Het is niet duidelijk wanneer dit gebeurt.

Pechtold kreeg van een oude vriend, een Canadese oud-diplomaat, een appartement in Scheveningen. De D66-politicus beschouwt dit als een priv├ękwestie. Hij liet de gift daarom niet noteren in het geschenkenregister van de Tweede Kamer, dat is bedoeld om openheid te bieden over geschenken en voordeeltjes. Het appartement heeft volgens de akte van schenking een waarde van 135.000 euro.