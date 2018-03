Aantal ladingdiefstallen gelijk gebleven

In 2017 kwamen er bij de politie 237 aangiftes binnen van diefstal van lading uit vrachtwagens. Dat zijn er vijf meer dan in 2016, blijkt uit een politierapport over transportcriminaliteit. Lading werd het vaakst gestolen op de snelwegen A67, A2 en A73.

Vorig jaar werden 95 vrachtwagens gestolen, een daling ten opzichte van het jaar ervoor, toen er 106 trucks werden gestolen. De meeste diefstallen van vrachtwagens deden zich voor in Roosendaal. Het aantal diefstallen van vrachtwagens inclusief lading is gestegen van 25 in 2016 naar 34 in 2017.

In de gemeente Venlo werd het grootste aantal diefstallen van lading- en voertuigen mét of zonder lading geregistreerd. De ‘hotspots’ daar waren industriegebied Trade Port West en verzorgingsplaats Venlose Heide (A67).