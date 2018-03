Ahoy is even democratische hart van Rotterdam

Zo’n 900 tellers zijn deze donderdag neergestreken op de betonnen vloeren van hal 5 en 6 van Rotterdam Ahoy. Voor middernacht moet hier de centrale telling van de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing in Rotterdam zijn afgerond. Een monsterklus waarbij zo’n 230.000 stemmen die in 1200 kliko’s door vrachtwagens uit de hele stad zijn binnengebracht biljet voor biljet moeten worden geteld.

Woensdag is op de stembureaus ook al geturfd, de tweede telling is op kandidaatsniveau en een extra controle op de eerste tellling. Geen overbodige maatregel, want zo af en toe gaat er een rode vlag omhoog bij een tafel vol tellers. ,,Dan klopt er iets niet”, legt Hestia Reukema van de gemeente Rotterdam uit. Zij is verantwoordelijk voor de centrale telling. ,,Meestal wijkt dan het aantal stemmen af van de eerste telling of is er een vraag of een stem inderdaad ongeldig is.”

De meeste tellers zijn studenten, veelal gelokt door de vergoeding van 100 euro. Alle stemmen wordt handmatig geturfd, legt Deborah Bouwens uit. Zij is tafeloudste en moet de vijf tellers bijstaan. ,,Soms tellen we de stapel drie keer.”

Het proces moet deze donderdag klaar zijn, want vrijdag om 10.00 uur maakt burgemeester Ahmed Aboutaleb de officiƫle uitslag bekend. En dat is geen formaliteit want er zijn cruciale restzetels te vergeven in deze politiek zo verdeelde stad.

Leefbaar Rotterdam is met elf zetels weer de grootste partij in Rotterdam. De partij zet samen met de VVD in op een brede coalitie met daarin ook GroenLinks en PvdA.