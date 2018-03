Buma wil negeren nee-stem niet herhalen

CDA-leider Sybrand Buma wil niet herhalen dat het kabinet een afwijzing van de nieuwe inlichtingenwet in het raadgevend referendum naast zich neer moet leggen. ,,Het is nu aan het kabinet om te beslissen wat zij gaan doen”, zegt Buma, die in het najaar nog verklaarde dat het kabinet een nee-stem zou moeten negeren.

,,Ik heb absoluut gezegd dat deze wet door moet. Dat zeg ik nu nog”, stelt Buma. Maar ,,het kabinet zegt: laat ons naar die wet kijken. Nou, laat ze er vooral naar kijken.” De CDA-voorman wijst erop dat de uitslag ook nog niet helemaal vaststaat. ,,Je moet wachten tot het laatste moment er is. Dan moet je kijken wat het vervolg zal zijn.”

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) kan hoe dan ook niet van tafel, herhaalt Buma. ,,Zonder deze wet hebben de inlichtingendiensten een groot probleem. Vooropstaat dat die wet zo ontzettend belangrijk is, want het gaat om de veiligheid van Nederland. Dat is een verantwoordelijkheid die ik heel hoog neem.”