DENK wil ook verantwoordelijkheid dragen

Nu DENK in dertien gemeenten in de gemeenteraad komt, wil de partij waar mogelijk ook bestuursverantwoordelijkheid gaan dragen. ,,Wij zijn niet een partij die alleen langs de zijlijn roept”, zegt politiek leider Tunahan Kuzu.

DENK krijgt waarschijnlijk in zowel Amsterdam als Rotterdam drie raadszetels, en lijkt in Schiedam zelfs de tweede partij te worden. ,,Een prachtig resultaat”, vindt Kuzu. ,,Geweldig om te zien dat wij in de grote steden zo’n binnenkomer hebben gemaakt.” De partij spreekt volgens Kuzu ,,een groep mensen aan die voorheen onvoldoende betrokken was bij de politiek”.