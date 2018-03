Haarlemse ‘chapter’ Hells Angels voor rechter

De voltallige chapter ofwel afdeling van de Haarlemse Hells Angels staat vanaf donderdag voor de rechtbank. Negen leden van de motorclub plus de vriendin van ‘president’ Lysander de R. moeten zich verantwoorden tijdens de 22 zittingsdagen in de zogenoemde Bunker in Amsterdam, waar ook het Holleeder-proces plaatsvindt.

Ze worden verdacht van onder meer deelname aan een criminele organisatie, afpersing, mishandeling, brandstichting, bedreiging, openlijke geweldpleging, vuurwapenbezit en witwassen. Het Openbaar Ministerie heeft ook de Stichting Hells Angels Haarlem aangeklaagd. De R. en nog een motorclub-lid zitten momenteel vast, de rest is weer op vrije voeten.

Volgens de planning formuleert het OM eind april de strafeis en de rechtbank zal waarschijnlijk 21 juni uitspraak doen.

De Haarlemse chapter werd begin vorig jaar opgerold bij een gecoördineerde actie tegen de motorclub. Kopstuk De R. zat toen vast voor een ander vergrijp en werd in zijn cel aangehouden.