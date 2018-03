Jos van Rey ziet af van wethouderschap

De Roermondse politicus Jos van Rey wil geen wethouder worden. Dat heeft hij donderdagavond bekend gemaakt. Op die manier hoopt zijn partij, de Liberale Volkspartij Roermond (LVR), een belangrijke belemmering voor coalitiebesprekingen met andere partijen weg te halen.

De LVR werd woensdag tijdens de verkiezingen met negen zetels de grootste fractie in de gemeenteraad van Roermond, op de voet gevolgd door GroenLinks met zeven zetels. De LVR zat vier jaar in de oppositie. Dit nadat de andere partijen vier jaar geleden weigerden een mogelijk wethouderschap van de inmiddels wegens corruptie veroordeelde Van Rey te accepteren.

Nu maakt Van Rey volgens een woordvoerder van de LVR de weg vrij voor besprekingen met andere partijen. Hij wil wel raadslid blijven, maar geen wethouder. ,,Wij halen hiermee alle belemmeringen weg bij andere partijen om met ons te praten”, zei LVR-raadslid Dirk Franssen.

Van Rey was jarenlang wethouder in Roermond. Eind 2012 kwam daaraan een einde, toen de recherche invallen deed bij hem thuis en in het stadhuis van Roermond wegens verdenking van corruptie. Eind vorig jaar veroordeelde het gerechtshof hem hiervoor tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Ook mag hij twee jaar lang geen wethouder zijn.

Maar Van Rey ging in hoger beroep bij de Hoge Raad en dat heeft een opschortende werking. Dat betekent dat de straf niet meteen hoeft te worden ondergaan. Een mogelijk wethouderschap van Van Rey is voor enkele andere grote partijen in Roermond echter niet bespreekbaar. Van Rey zag donderdag ,,in het belang van de stad” af van een nieuw wethouderschap, aldus Franssen.

Komende zaterdag praat de Roermondse politiek over mogelijkheden voor een nieuwe coalitie.