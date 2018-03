Leefbaar Rotterdam wil brede coalitie

Leefbaar Rotterdam (LR) zet in op een brede coalitie die een ruime meerderheid heeft. De partij ziet goede kansen op een samenwerking met VVD, D66, PvdA en GroenLinks. Dat zegt Leefbaar-lijsttrekker Joost Eerdmans. LR is met elf zetels de grootste partij in Rotterdam.

,,Zo’n brede middencoalitie doet ook recht aan de verkiezingen.” Volgens Eerdmans hebben deze partijen veel gemeenschappelijke punten. ,,De lijsttrekkers van deze partijen zijn generatiegenoten. Er zijn grote verschillen, maar niemand is dogmatisch.”

VVD profileerde zich tijdens de campagne al opvallend groen en ook Leefbaar is ,,geen anti-duurzaamheidspartij.” ,,De grootste discussiepunten zullen wonen, integratie en veiligheid worden”, zegt Eerdmans.

Een coalitie over links zonder Leefbaar acht Eerdmans klein omdat er veel kleine partijen moeten meedoen om tot een meerderheid te komen.