Man springt van tribune Tweede Kamer

Er is een bezoeker van de publieke tribune van de Tweede Kamer gesprongen. Hij heeft zelfmoord proberen te plegen met een koord of een ander voorwerp, aldus de de politie Den Haag.

De politie laat weten dat het gaat om een 65-jarige man uit Groenlo: “De man had een voorwerp om zijn nek, dat was vastgebonden aan de tribune”, staat in de verklaring.

Volgens De Gelderlander gaat het om Hans Kamperman. Hij kampeert al bijna twee maanden op het Binnenhof in Den Haag. Hij zet zich in om de wietteelt te legaliseren.

Kamperman werd in december opgepakt voor het telen van wiet in zijn tuin in Groenloo. Hij gaf toen aan dat hij deze wiet gebruikte voor het maken van wietolie. Die stelde hij beschikbaar aan vrienden die kanker hadden. Kamperman kreeg geen straf, maar zag de gebeurtenis wel als een tegenslag in zijn campagne om cannabisteelt uit de illegaliteit te halen.

“Vergeef mij deze daad”

Kamperman kondigde donderdagochtend zijn actie al aan op Facebook. Zo schreef hij onder meer het volgende: “Vergeef mij deze daad, ik moet dit doen om de politiek wakker te schudden. Ik kan ze niet bereiken met mijn boodschap.”

Het debat over georganiseerde criminaliteit dat gaande was, is stilgelegd en de vergaderzaal van de Kamer is ontruimd. Een ambulance is gearriveerd, een brancard is binnengebracht en hulpverleners hebben zich over de man ontfermd. Het is onduidelijk hoe de man eraan toe is.

De zaal is afgeschermd voor nieuwsgierige blikken. Vanuit de zaal wordt ook niet meer uitgezonden.

Zeer aangeslagen

Kamerleden die het zagen gebeuren, zijn zeer aangeslagen. De staf van de Tweede Kamer wil voorlopig niet meer kwijt dan dat er ,,een incident bij de publieke tribune in de plenaire zaal” is geweest en dat hulpdiensten ter plaatse zijn.