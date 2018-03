Nijmegen verwerpt kritiek op late uitslag

Howard grijpt de hoofdrol in New York

De kritiek op sociale media zwol nog verder aan toen burgemeester Hubert Bruls bekendmaakte dat GroenLinks met tien zetels in de gemeenteraad komt, terwijl de partij volgens de prognose van Ipsos/NOS elf zetels veroverde. Volgens Nijmegen hoort die elfde zetel bij de Partij voor de Dieren, die dan met twee zetels in de raad komt.

NIJMEGEN (ANP) - Nijmegen heeft donderdag in de vroege uurtjes een lading kritiek over zich heen gekregen, omdat de gemeente pas om 1.45 uur met een voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen kwam. Dat was aanzienlijk later dan aangekondigd, terwijl de gemeente ook geen tussentijdse prognoses van de uitslag gaf. ,,Faalmoment'' en ,,een lachertje'' twitterden wachtende plaatselijke politici. Maar de gemeente verwerpt de kritiek donderdagmorgen. ,,Zorgvuldig tellen heeft tijd nodig. Andere gemeenten waren nog later'', aldus een woordvoerder.

